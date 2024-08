Parigi 2024 start list e favoriti prova in linea maschile ciclismo | van der Poel per l’oro Evenepoel per stupire ancora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sabato 3 agosto, alle ore 11.00, scatterà lainsu strada, valida per i Giochi Olimpici di. La partenza sarà al Trocadéro, a pochi passi dalla Tour Eiffel, mentre l’arrivo è posto in prossimità del Ponte Alexandre III. Il percorso è molto simile a quello di una Classica Monumento (13 cotes). Il grande favorito è l’olandese Mathieu van der, campione uscente della-Roubaix. Richard Carapaz non difenderàdi Tokyo e Tadej Pogacar non migliorerà il bronzo di tre anni fa. Wout Van Aert proverà a replicare, nonostante uno stato di forma non ottimale, l’argento della spedizione giapponese. Il percorso non sembra adatto ai velocisti, ma mai escludere dalla corsa alle medaglie il danese Mads Pedersen.