Parigi 2024 Bellandi e l’oro del sogno | Ci ho lavorato ogni giorno finalmente è arrivato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto– Una grande crescita negli anni di Alice. L’Azzurra, atleta delle Fiamme Gialle, che vive e si allena al Centro Sportivo di Castelporziano e al Centro Olimpico Matteo Pellicone Fijlkam di Ostia, realizza unmeraviglioso e il più prezioso. Conquistaolimpico nel judo dei 78 kg, ai Giochi di(leggi qui). Lo aggiunge alle numerose medaglie in bacheca, tra cui l’argento e il bronzo mondiale e al secondo e terzo posto europeo, insieme al titolo iridato juniores, conquistato nel 2018. E ora è campionessa olimpica. Oltre, la gloria e la felicità immensa. E quelle lacrime versate sul podio, raccontano di una storia splendida di una campionessa, di allenamenti e sacrifici, che non ha mai mollato. “È ildi sempre. Non so cosa dire. – dichiara, come riporta fijlkam.