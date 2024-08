Paolini-Errani da urlo | vincono e volano in semifinale nel doppio ai Giochi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel giorno delle polemiche per il ritiro di Angela Carini nella sfida contro l'algerina Khelif, un incontro che ha scatenato un mare di polemiche, l'azzurro è quello di Sarae Jasmine: le azzurre avanzano nel torneo difemminile deidi Parigi grazie alla vittoria nettissima contro la coppia britannica formata da Katie Boulter ed Heater Watson, volando così indove se la vedranno con le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova. In una sfida durata un'ora di gioco (punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e due minuti), le azzurre si sono imposte in maniera netta e possono così coltivare il loro sogno: ci sono ancora due incontri da giocare, vincendoli entrambi sarà oro, con una vittoria e un ko argento o bronzo.