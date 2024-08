O fai la protesta o non lo fai così Carini ha solo regalato un assist a Salvini e Vannacci

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Angela, per una questione di igiene comunicativa, non sarebbe dovuta salire quel quel ring. Oppure sì ma poi al primo destro di Khelif giù, al tappeto! Di schianto, come nei film quando il Rockybalboa del caso piroetta con gli occhi al contrario prima di crollare mentre una voce al rallentatore gli conta la fine. Oppure – pensa quanti condizionali in un attacco– avrebbe fatto bene a stendere lei l’algerina troppo maschia per essere femmina, mandando kappaò con un sol colpo avversaria, dibattito etico e politica sciacalla annessa. E invece i pesi welter della boxe femminile olimpica (un torneo che solitamente richiama 3-4 spettatori, nonni e zii compresi) sono diventati la scena d’un delitto con troppi moventi e indizi tutti contrastanti. Un gran casino, per dirla tecnicamente.