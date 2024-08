Nerea acquisisce il 100% di Roana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Lucia Gentili "La volontà è creare un polo delle acque naturali dei Sibillini. Un segnale importante per la montagna. Lavoriamo per il ripopolamento di queste zone, dove noi vediamo futuro, non abbandono". Con queste parole Tommaso Rossi, presidente dispa, stabilimento d’imbottigliamento di acqua minerale con sede a Castelsantangelo sul Nera – piccolo Comune tra i più colpiti dal sisma con circa 220 anime – ha annunciato l’acquisizione di, della vicina Ussita (paese anch’esso piccolo e terremotato). Un’operazione da circa 6 milioni di euro., uno dei principali player nel mercato delle acque minerali naturali italiane, ha acquisito infatti ildel capitale sociale di SI.BE. srl, azienda marchigiana proprietaria del marchio, attiva nel settore della captazione, imbottigliamento e commercio di acqua minerale.