Musetti-Zverev oggi in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lorenzoincontrerà Alexanderai quarti di finale del torneo disingolarealledi, sulla terra rossa del Suzanne Lenglen, campo del Roland Garros. L’azzurro vuole ottenere la possibilità di giocare un incontro dal valore di una medaglia: per farlo e dunque raggiungere le semifinali, dalle quali si decreteranno gli sfidanti nelle due finali per i tre metalli in palio, dovrà superare un giocatore straordinario come il tedesco, sfidato soltanto una volta nel circuito maggiore a Madrid 2022 con esito negativo.dovrà mostrare tutte le parti del suo sublime repertorio tecnico, ponendo attenzione ai dettagli e a non innescare troppo l’iconico rovescio dell’opponente teutonico.