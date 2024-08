Mercato Napoli sorprendente ritorno di fiamma per Osimhen Sfida al PSG

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Continuano i rumors diattorno a Victor. Il futuro del giocatore delresta in forte bilico. Il precampionato delvive nel costante dubbio riguardo il futuro di Victor. Il centravanti nigeriano sembra da tempo sul piede d’uscita, il club ha più volte ribadito che la sua è una situazione particolare e al momento sia società che calciatori sono in attesa di novità importanti.non ha preso parte a nessuna amichevole, neanche quella di ieri contro i francesi del Brest. Ieri il ds Manna è stato chiaro con il giocatore che appare al momento fuori condizione, ma è chiaro che si tratta di situazioni legate al calcio. Il Psg è al momento frenato nell’interesse per il giocatore, Victor piace ma è una situazione legata anche all’attacco e Luis Enrique conta già su Kolo Muani e Ramos in rosa.