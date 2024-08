Livorno abusi sessuali su studentessa disabile | arrestato insegnante di sostegno

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Undidi un istituto superiore diè statocon l'accusa di aver commesso presuntiai danni di unaminorenne. Violenza sessuale pluriaggravata è il reato ipotizzato nei confronti del docente, nei confronti del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di, coordinati della Procura labronica, sono state avviate a seguito della segnalazione effettuata dalla dirigenza scolastica dell'istituto in cui il docente lavorava, per presunti comportamenti anomali e sospetti.