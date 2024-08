LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia argento L’America oggi è il vero Dream Team del fioretto femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) 21.44 Domani appuntamento con la prova maschile di spada. Il sogno è di rivivere una finale tra Francia ed. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.40 In una prova a squadre si vince e si perde tutte insieme. Tuttavia è stato decisamente deficitario il rendimento di Favaretto (4-9) e della subentrante Palumbo (1-5). Gli Stati Uniti si sono rivelati più solidi e completi. Hanno vinto l'oro nella gara individuale ed in quella squadra. Sono le più forti, speriamo che gli addetti ai lavori la smettano di chiamare le azzurre "". Questo appellativo era degno dello squadrone degli anni dal 2000 al 2012, manon ha senso. 39-45 Finisce qui. Gli Stati Uniti confermano di essere il nuovo ed unico