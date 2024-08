LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso la finalissima tra Italia e USA

Leggi tutta la notizia su oasport

2-1. Va a segno l'attacco di Kiefer. 2-0. Ottima partenza di Arianna che trova due stoccate consecutive. SI PARTE!! In pedana Errigo e Kiefer. 20.31 Questo l'ordine degli assalti: 1 ITA ERRIGO Arianna – USA KIEFER Lee 2 ITA FAVARETTO Martina – USA SCRUGGS Lauren 3 ITA VOLPI Alice – USA DUBROVICH Jacqueline 4 ITA FAVARETTO Martina – USA KIEFER Lee 5 ITA ERRIGO Arianna – USA DUBROVICH Jacqueline 6 ITA VOLPI Alice – USA SCRUGGS Lauren 7 ITA FAVARETTO Martina – USA DUBROVICH Jacqueline 8 ITA VOLPI Alice -USA KIEFER Lee 9 ITA ERRIGO Arianna – USA SCRUGGS Lauren 20.29 Ai quarti gli USA hanno sconfitto la Cina 45-37. In semifinale le statunitensi hanno superato il Canada 45-31. 20.29 Entrano in pedana le atlete!! Manca pochissimo all'inizio della. 20.28 Nei quarti di finale l'ha sconfitto l'Egitto 45-14.