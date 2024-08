LIVE – Gottardi Menegatti-Ana Patricia Duda | beach volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Latestualedella sfida-Ana, partita valevole per il girone A didelledi. Valentinae Marta, dopo la sconfitta all’esordio contro la coppia spagnola Fernandez Steiner/Soria Gutierrez, si sono rifatte battendo in due set le egiziane Abdelhady/Elghobashy. Ora il terzo match contro le due brasiliane, in cui le azzurre saranno chiamate alla vittoria. L’appuntamento è per le ore 20 di giovedì 1° agosto sulla sabbia del Campo Centrale all’ombra della Tour Eiffel di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Anadidei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.