Litigio dopo una cena al ristorante a Macerata | le rompe il naso soccorsa in strada da due ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Un altro episodio di violenza nei confronti delle donne,quelli che si sono verificati nei giorni passati in altre località del maceratese. Il protagonista questa volta avrebbe picchiato la compagna in auto, sferrandole anche un pugno sule causandole 30 giorni di prognosi, perché lei si sarebbe scordata il cellulare dentro aldove poco prima avevanoto. Con questa accusa è stato arrestato e posto ai domiciliari un 49enne, residente in provincia, che adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. L’episodio è successo lunedì sera, a. Intorno alle 22, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in viale Puccinotti,che avevano ricevuto la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna.