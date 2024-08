La differenza tra transessualità e intersessualità

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’importanza di utilizzare parole corrette sembra fare a pugni con le dinamiche social delle comunicazione politica. E se per quel che gli utenti appare complicato raggiungere una cultura nelle definizioni (anche se nell’epoca dell’ossessivo utilizzo di Internet non servono più di cinque minuti per informarsi e non cadere nell’errore), gli attori della politica dovrebbero ricordarsi di avere un ruolo di responsabilità – anche comunicativa – che ha riflessi sui cittadini. Nel monografico di oggi, abbiamo parlato del caso della pugile algerina Imane Khelif, definita erroneamente da rappresentanti delle istituzioni italiane (come il Ministro Matteo Salvini e la seconda carica dello Stato – Presidente del Senato della Repubblica – Ignazio Benito Maria La Russa) come un’atleta “trans”.