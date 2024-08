Inter Thuram e Pavard rientrano ad Appiano Gentile con due giorni d’anticipo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Marcuse Benjaminsono ritornati addopo le vacanze. I due francesi, reduci dalle semifinali di Euro 2024 con la Francia, hanno fatto ritorno a Milano per iniziare la preparazione in vista della stagione 2024/2025. Il loro rientro era in realtà previsto per sabato 3 agosto, insieme agli olandesi De Vrij e Dumfries, invece sono arrivati con due. Gli ultimi a tornare alla corte di Inzaghi saranno Lautaro Martinez e Carboni, attesi tra il 7 e l’8 agosto dopo la Copa America vinta con l’Argentina.adcon dueSportFace.