Il Wolverhampton vince il San Quirino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Va all’edizione 2024 del torneo di San, che ha avuto la sua conclusione davanti ad un pubblico record. Quello che ormai da oltre 30 anni è il "torneo delle compagnie" di Correggio (il regolamento prevede l’utilizzo di soli atleti residenti, con l’eccezione di un solo "straniero") ha visto i "lupi" trionfare nel remake della finale 2022, superando ancora una volta l’Atlanta United: a decidere la sfida la doppietta di Pecorari, mentre a completare lo score dei giallo-neri sono stati Pedrazzoli e Rivi; dall’altra parte non è stata sufficiente per salire sul gradino più alto del podio la doppietta di Fation Halitjaha, nominato non a caso miglior giocatore del torneo.