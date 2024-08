I colori delle arti al Calvi Festival Un mese di musica cinema e teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutto pronto per la nona edizione delche da domani al 31 agosto trasforma il piccolo borgo in un palcoscenico di, arte e natura, forte anche del premio, al sesto anno, di Legambiente per l’impegno nella costruzione di un futuro ecosostenibile. Il cartellone, ideato e diretto da Francesco Verdinelli, conferma la rassegna da “Il Globo d’Oro”, selezione dei migliori cortometraggi in concorso nel premiotografico della Stampa Estera. Non solo, durante agosto,si trasforma anche in settografico per le riprese dei cortometraggi dalle sceneggiature vincitrici del Premio Rossellini 2024. Ilsi apre domani con le prime due sezioni. Alle 18.40 per l’arte si inaugura la collettiva “Eidos”, con cocktail di benvenuto nel Foyer deldel Monastero, seguita dalla: alle 21.