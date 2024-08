Hardy Boyz | Siamo interessati ai titoli di coppia NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da quando hanno lasciato la AEW, glistanno lottando di nuovo in TNA, dove sono ancora sulle tracce deididella federazione di Nashville. Tuttavia, i leggendari fratelli hanno parlato con Bill Apter di ‘Wrestle Binge’ e hanno affermato di esserea un approdo in NXT, come parte del crossover con la TNA, per andare a caccia delle cinture Tag Team. “Mai dire mai nel wrestling. IdiNXT non sono nella nostra lista deivinti, quindia vincerli. Il crossover tra TNA e NXT è fantastico, elettrizzante. E anche imprevedibile, e questo è un fattore positivo per il business e per le due aziende”, ha detto Matt. DALLA TNA A NXT IL PASSO É BREVE Jeff ha aggiunto: “Sono un fan delle prime volte, e solo il pensiero di debuttare a NXT lo trovo molto stimolante.