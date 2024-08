Forte scossa di terremoto in Calabria | magnitudo 5 0 nel Cosentino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024)oggi, epicentro. ultime notizie, Cosenza, 1 agosto 2024 Unadiè stata registrata questa sera, 1 agosto 2024, in, nel. Secondo l’Ingv laè stata di 5.0. L’epicentro del sisma è a Mandotoriccio, a 3 chilometri da Pietrapaola, a 21 chilometri di profondità. Ma laè stata avvertita anche a Catanzaro e, fuori regione, a Brindisi, Taranto, Bari e Matera. Molti residenti e turisti che si trovavano nella zona dell’epicentro sono scesi per strada per sicurezza. I vigili del fuoco non hanno per ora ricevuto chiamate d’emergenza né effettuato interventi. E al momento non risultano danni. Laè stata prolungata ed è stata avvertita in gran parte dellae del Sud Italia, in particolare in Puglia. Tante le segnalazioni sui social.