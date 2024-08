Figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt ricoverato d’urgenza dopo incidente con bicicletta elettrica

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 1 agosto 2024) Paxdi, è stato trasportatoin ospedale lunedì seraessere stato coinvolto in uncon una, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, il 20enne era in sella a una bicidi tipo BMX quando si è verificato l’. Secondo TMZ, il primo a riportare la notizia, Pax stava viaggiando lungo Los Feliz Blvd a Los Angeles intorno alle 17.00 quando si è schiantato contro il retro di un veicolo fermo al semaforo rosso. Il conducente del veicolo sarebbe sceso per controllare Pax e, una volta giunto sul posto, il personale di emergenza ha stabilito che il 20enne doveva essere trasportato in un ospedale vicino.