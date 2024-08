Eventi a Bologna | cosa fare giovedì 1 agosto 2024 in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1– Il mese diinizia nel migliore dei modi, grazie a una folta lista di appuntamenti sotto le Due Torri. Ecco quali sono quelli in programma a. Dalle 19, porte aperte al Pontelungo Summer Festival, al Centro Pontelungo, che riparte e resta operativo fino al 9. Oggi è in programma una serata di divertimento e street food. Alle 21.15, l’Arena Orfeonica proietta il film L’angelo del male. Sempre alle 21.15, Mark Giuliana beat Music è al Cubo di Porta Europa. Altro appuntamento alle 21.15: il Salotto del Jazz in via Mascarella ospita Patricia De Assis Trio Samband. Alle 21.30, l’Arena Puccini proietta La zona di interesse. Alle 22, al Fienile Fluò va in scena Trucioli, spettacolo di e con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, e con la regia di Giulia Zacchini.