De Gennaro oro nella canoa! Impresa storica nello slalom k1 maschile 

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alla fine non ha retto l'emozione, dopo un'impesa. Sè buttato per terra ed è scoppiato a piangere Giovanni De. A 32 anni il sogno di una carriera è realtà: il bresciano ha vinto la medaglia d'orok1alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un successo incredibile che arricchisce il medagliere azzurro, che inizia a farsi soddisfacente dopo qualche delusione e non poche polemiche arbitrali. Deè riuscito nell'con una prova maiuscola tra le correnti artificiali e le porte del bacino di Vaires-sur-Marne. Quella di Deè la 14esima medaglia dell'Italia ai Giochi francesi.