‘Contingente Unifil in sicurezza ma l’Onu monitori’

(Di giovedì 1 agosto 2024) “I nostri contingentiin Libano sono adesso inma continueremo con la Difesa a monitorare con la massima attenzione, anche in raccordo con le Nazioni Unite, e continueremo in questo contesto di incertezza e violenza a fare tutto il possibile per un cessate il fuoco e per aprire la strada alla pace a Gaza e in tutto il quadrante mediorientale” con la prospettiva di “due popoli e due stati”. Si è espresso in questi termini il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un question time alla Camera sulla situazione in Medio Oriente. Aggiornamento ore 9.43 “Vengo sempre in Parlamento, sono disponibile”, ha detto Tajani rispondendo a chi chiedeva se fosse disponibile a riferire in Aula in merito alle richieste di informativa presentate dalle opposizioni sulla situazione in Medio Oriente.