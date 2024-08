Campania Cerreto Fdi | dal MiC in arrivo 35 milioni per Caserta e Benevento

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma. “Estremamente soddisfatto per l’ulteriore finanziamento di 212di euro inper lae che si aggiunge agli investimenti di circa 800già attivi su iniziativa del Ministero della Cultura, su vari ambiti culturali, nel territorio della Regione. In particolare, in provincia disono destinati 1 milione di euro per il Teatro Romano di Teano; 2di euro per l’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere; 30di euro per la Reggia di Carditello, 2per il Museo di. Un ringraziamento al Ministro Sangiuliano per il suo impegno e per aver dimostrato concretamente la volontà di far rinascere laattraverso i fondi di coesione previsti nel PNRR. Continua la politica del fare del Governo Meloni che ogni giorno mette a tacere la narrazione distorta delle opposizioni”.