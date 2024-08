Bolognesi disperati il Roxy Bar chiude?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ci sono luoghi che hanno una storia così importante da renderli dei punti di riferimento. Anche oltre la verità dei fatti accertati. Uno di questi è il leggendarioBar di Bologna. Inutile girarci intorno: per il pubblico è quello citato da Vasco Rossi in Vita spericolata. Poco importa, però, se il Blasco si riferiva alla canzone di Fred Buscaglione, Che notte. Nella memoria collettiva il locale di via Rizzoli era, è e sarà quello di Rossi. Forse per una sorta di vicinanza cultural-geografica. O anche perché proprio qui, come raccontato da Red Ronnie, Rossi incontrò il pubblico subito dopo il grande successo di Sanremo ’83. Ebbene, nelle ultime ore una foto circolata sul web aveva messo in allarme tutti. L’insegna tirata giù poteva alludere a una chiusura imminente e definitiva delBar. Niente di tutto questo.