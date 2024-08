Auto immatricolazioni luglio +47% a 124 806 unità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 1 ago. (askanews) – Mercato dell’in crescita a. Lesono aumentate del 4,7% a 124.806. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e e dei trasporti. Nei primi 7 mesi lesono aumentate del +5,2% a 1.011.259. I trasferimenti di proprietà sono stati 480.488 in calo del 3,7%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 605.294, ha interessato per il 20,62% vetture nuove e per il 79,38% vetture usate. I primi 10 modelli per immatricolazione sono: Fiat Panda (7.209), Dacia Sandero (5.901), Toyota Yaris Cross (3.408), Opel Corsa (3.205), Jeep Avenger (3.165), Renault Clio (3.110), Dacia Duster (3.004), Lancia Ypsilon (2.812), Volkswagen T-Roc (2.428) e Peugeot 208 (2.278). L'articolo+4,7% a 124.806proviene da Ildenaro.it.