Affari Tuoi Con Stefano De Martino | Ecco Che Cosa Cambierà!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 agosto 2024)torna conDee tante novità nella stagione 2024/2025. Scopri i dettagli sulle nuove regole, i pacchi tradizionali e le carte.Torna in TV: Le Novità della Stagione 2024/2025Denon sarà l’unica sorpresa della nuova stagione di. Durante un’intervista a Davide Maggio, il conduttore ha anticipato che ci saranno alcune modifiche nel tempo, ma sempre in modo naturale. La nuova edizione, che inizierà il 2 settembre, andrà in onda tutte le sere nell’access prime time di Rai 1 e presenterà diverse novità, sebbene non drastiche: dal ritorno del tradizionale pacco alla nuova introduzione delle carte. Il Ritorno del Classico Pacco Il simbolo iconico di, il pacco, tornerà alla sua forma originale, dopo il cambiamento dell’anno scorso.