A Caserta CGIL FP e SILP riuniti in presidio con volantinaggio presso la Prefettura

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024). Questa mattina in piazza dellaladi, insieme alla Fp(sindacato delle forze di Polizia) e una nutrita delegazione di tutte le categorie della, si sono riunite inconper spiegare le ragioni della protesta e le difficolta che vivono le forze di polizia e le forze armate nel nostro paese. Ile avvenuto in concomitanza con quello di Roma, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale dellaMaurizio Landini, per sostenere tutte le ragioni della protesta, compreso il mancato rinnovo dei CCNL. Il governo continua a mostrare un totale immobilismo sia per il rinnovo del contratto Nazionale e sia per un piano straordinario di assunzioni.