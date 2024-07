Verso Real Madrid-Milan dove vederla in tv e le scelte di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo la vittoria sul Manchester City ilaffronta il: eccoin tv e lediMessa in archivio la prima gara della tournée americana contro il Manchester City (vinta per 3-2 dai rossoneri), ildisi prepara a scendere in campo per la seconda amichevole, questa volta contro ildi Carlo Ancelotti. La gara si giocherà giovedì 1 agosto 2024 al Soldier Field di Chicago. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 02.30 (italiane) e il match sarà visibile su DAZN e su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Dopo la prima vittoria stagionale del nuovo allenatore portoghese, c’è grande voglia di vedere all’opera i rossoneri anche contro ildovrebbe affidarsi nuovamente al 4-2-3-1, con in porta Torriani, vista l’assenza di Sportiello.