Tiro a segno Bonazzi 14 e Sollazzo 19 nella carabina tre posizioni alle Olimpiadi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non ci saranno italianifinale dellalibera 3da 50 metri maschile deldi Parigi 2024: nelle qualificazioni odierne Edoardosi classifica 14° e Danilo Dennistermina 19°. Il migliore quest’oggi è il cinese Liu Yukun, che chiude a quota 594/600, stabilendo il record olimpico delle qualificazioni ed andando a precedere il norvegese Jon-Hermann Hegg, secondo con 593. Terza piazza per l’ucraino Serhiy Kulish con 592 (38x), davanti al padrone di casa transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, quarto a quota 592 (35x). Quinta piazza per il serbo Lazar Kovacevic, che si attesta a quota 592 (33x), mentre è sesto il polacco Tomasz Bartnik con 591.