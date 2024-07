Tennis Parigi 2024 Musetti | Bravo a ribaltarla sereno dentro e fuori dal campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Il fatto di essere riuscito a ribaltare questa partita mi ha dato ancora più consapevolezza dei miei mezzi. Non ho iniziato al meglio ma lui è partito fortissimo anche perché ilera veloce e un po’ lo favoriva. Sono statonei momenti decisivi a far girare il match”. Così Lorenzoal termine del successo con Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo dimaschile che si sta disputando sui campi del Roland Garros. “Questa vittoria – prosegue l’azzurro – conferma il momento che sto vivendo e il salto di qualità che ho fatto, sia in termini di atteggiamento che di maturazionetica. Ora ho meno alti e bassi e sono più continuo. Ovviamente non vincerò tutte le partite (ride ndr.), ma la paura di tornare a quegli alti e bassi mi sta facendo mantenere una grande continuità, unita alla consapevolezza che sto trovando.