Rogo e fumo Attimi di paura in centro città

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un incendio di grosse dimensioni ha scatenato il panico neldi Sondrio. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, da un edificio posto a poche centinaia di metri dalla centralissima piazza Garibaldi è fuoriuscito delnero che ha messo in allarme gli abitanti di tutta la zona centrale del capoluogo di provincia valtellinese. Gli stabili posti nelle vicinanze sono stati letteralmente invasi da unassai denso e, malgrado le alte temperature, gli abitanti di alcune palazzine hanno dovuto chiudere alla svelta le finestre. I primi ad accorgersi dell’incendio sono stati i dipendenti delle attività poste nell’edificio, posizionato nell’angolo tra via Trento e via Caimi, e in particolare quelli della sede di Credit Agricole che hanno visto delnero sulle scale e hanno lanciato l’allarme.