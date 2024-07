Risse tra ragazzini a Muggia Trieste | Scontri organizzati e a pagamento Identificati in 150

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 -di giovanissimi a). Ragazzi e ragazze. Da quanto trapela fino a questo momento sarebbero incontri o meglioe a”, come sintetizza con Quotidiano.net il sindaco Paolo Polidori. Tutto attorno il pubblico che fa il tifo. Questo mostrano tanti video finiti in rete o girati da cittadini preoccupati. “Ne abbiamo parlato anche questa mattina nel comitato per l’ordine pubblico - conferma Polidori -. Sicuramente è un problema di sicurezza”. Identificate 150 persone in un mese “Le forze dell’ordine a quanto risulta hanno identificato 150 persone in un mese - spiega il sindaco -, tra tutti quelli che si spostano dal lungomare verso il centro città. Non vuol dire che 150 persone hanno partecipato ama che sono state identificate nel corso dei controlli”.