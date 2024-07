Paltrinieri conquista il bronzo negli 800 metri di nuoto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si aggiunge un’altra medaglia per l’Italiadi Parigi 2024, in particolare per ilitaliano. A vincere ilolimpico è stato Gregorio, dalla carriera già brillante, con prestazioni entusiasmanti, come quella a Parigi. Gregorioha aggiunto un’altra medaglia al suo già ricco palmarès,ndo ilnella gara degli 800stile liberodi Parigi 2024. Con una prestazione eccezionale,ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria resilienza e determinazione, confermandosi tra i migliori nuotatori del mondo., foto Ansa – VelvetMagLa gara degli 800stile libero è stata una delle più attese del programma olimpico., già medaglia d’oro nei 1500a Rio 2016 e campione mondiale in carica, è partito con determinazione, mantenendosi sempre nelle prime posizioni.