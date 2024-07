Ospedali senza aria condizionata | Sono 30 gradi così non si lavora

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una sauna più che un reparto di medicazione. All’ospedale del Casentino i termometri continuano a segnare 30, anche nelle camere dei pazienti. E anche in Valdichiana le cose non vanno affatto meglio: all’ospedale della Fratta gli impianti gli impianti di condizionamentoandati ko lunedì pomeriggio ed è stato necessario attrezzarsi un po’ all’arrembaggio con dei ventilatori portatili. Per fortuna qui i disagidurati solo 24 ore. Non benissimo comunque. Anche perché questi saranno i giorni più caldi dell’anno che in un presidio sanitario non posche diventare un problema elevato all’ennesima potenza visto spesso si ha a che fare con persone fragili. All’ospedale di Bibbiena la situazione va avanti da diverse settimane nonostante l’uscita delle sigle sindacali sulla questione e l’impegno dell’azienda a risolvere la questione. Questione che ancora non è risolta.