Nuovo look per la platea del Manzoni

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il teatrosi rinnova all’insegna del comfort. È stato approvato dal consiglio comunale lo stanziamento di 250mila euro necessario per le nuove poltroncine della, un intervento richiesto da tempo dagli spettatori del principale teatro cittadino, che lamentavano lo stato di usura degli attuali posti a sedere. A questi lavori si aggiungeranno la posa di una nuova pavimentazione per labassa e rialzata, con nuovi segna passi, e le nuove luci della gradinata. Tutto a regola, non fosse per il fatto che saranno sostituite tre quarti delle poltrone. Manca all’appello un ultimo quarto, quelle della galleria.