Nuova Dacia Jogger 2025 | prime foto ed info del restyling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Laè la monovolume dalla carrozzeria rialzata in stile suv che ha preso il posto della Lodgy e della Logan MCV. L’auto è disponibile sia nella versione a 5 che a 7 posti. L’auto è in commercio dalla fine del 2021 e, con ilci attendiamo ildi metà carriera. laandrà a prendere un’estetica nettamente rivista ed una tecnologia più avanzata. Ancora non abbiamo notizie certe di quando il facelift del modello sarà disponibile, ma entro la fine del prossimo anni risulta più che credibile la sua presentazione. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Mahboub 1.