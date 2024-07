Non volevo perseguitarla Lo stalker del Palasport si difende davanti al gip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma prima ha rilasciato qualche dichiarazione spontanea, il ventottenne italiano accusato di stalking da una ragazza conosciuta al, tra le fila del tifo della Virtus basket. "Non pensavo che i miei atteggiamenti le causassero tanto disagio – ha detto l’uomo, difeso dall’avvocato Luca Portincasa, al giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi, durante l’interrogatorio di garanzia a seguito della misura cautelare che lo stesso gip ha emesso nei suoi confronti la settimana scorsa: divieto di avvicinamento nei confronti della donna, con tanto di braccialetto elettronico –. Non". Tutto era iniziato circa un anno fa, quando i due, che si erano conosciuti a Palazzo per il comune tifo cestistico, avevano iniziato una breve relazione.