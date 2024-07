LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Cina strafavorita nel sincro 10m femminile si parte alle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

10.52 Italia che non è presente in questa gara, mentre è stata presente nel10 metri che ha aperto questa Olimpiade, ottenendo un quarto posto con Bertocchi/Pellacani. 10.48 Se la lotta per la vittoria sarà praticamente inesistente, diverso è il discorso per il podio che è aperto a diversi scenari. Gran Bretagna che può fare molto bene con Andrea Spendolini Sireix e Lois Toulson, ma occhio alla Corea del Nord con Jo Jin Mi e Kim Mi Rae. 10.44 Altro giro, altra medaglia d'oro che sembra andare quasi certamente in direzione: difficilmente qualcuno non solo potrà battere, ma anche solo avvire Chen Yuxi e Quan Hongchan. 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelai 10 metri. Si assegna la terza medaglia olimpica neiin questi Giochi di2024.