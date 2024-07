LIVE Polonia-Brasile 0-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 22-25 i verdeoro vincono un primo parziale rocambolesco

Leggi tutta la notizia su oasport

4-0 Aceee di Bieniek, lascappa subito via! 3-0 Mani-out di Leon. 2-0 Esce il pallonetto di Darlan. 1-0 Si riparte con untempo di Bieniek. 09:30 Set molto altalenante per entrambe le formazioni, la tensione c'è e si è fatta sentire. Leal top scorer del match con 6 punti, ma con solo il 4% di efficienza in attacco. 22-25 Aceeeeee di Leal,set al! 22-24 Lucarelli trova il break, set-point per i brasiliani. 22-23 Muroneee di Flavio su Kurek! 22-22 Pipe vincente di Lucarelli. 22-21 Ace di Kurek, si mette malissimo per il. 21-21 Non passa il pallonetto di Leal, che disastro. Arriva il doppio cambio. 20-21 Errore in attacco di Darlan, set ufficialmente riaperto. 19-21 Errore al servizio di Darlan. 18-21 Lean schianta una parallela campale per il futuro della sua nazionale.