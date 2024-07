Le conseguenze del caldo estremo alle Olimpiadi per gli atleti in gara

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Dopo i primi giorni di pioggia, che hanno impattato negativamente sulla balneabilità della Senna per glinamenti del triathlon, a Parigi è arrivato il, quello vero e soffocante che in Italia stiamo sperimentando da settimane. Martedì 30 luglio le temperature nella capitale hanno toccato i trentasei gradi centigradi; oggi pomeriggio e domani il termometro segnerà di nuovo più di trenta-trentuno gradi. Secondo le stime degli scienziati di Climate Central, ildi questi giorni nella capitale francese è reso quattro volte più probabile dai cambiamenti climatici di origine antropica, anche se è presto per stabilire con certezza una relazione diretta e immediata tra i due fenomeni.