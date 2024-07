Lavorare sotto l' ombrellone il trend dell’estate | ma fa bene?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Firenze, 31 luglio 2024 - Come emerge da una ricerca Istat, dopo la pandemia sempre più persone combinano vacanza e lavoro (workation). Tra questi il 37% ricopre ruoli dirigenziali. Passione o stress? E quanto è sanoin vacanza? “Quasi il 10% degli italiani lavora in vacanza e tra questi il 37% ricopre ruoli dirigenziali. Considerando che questa percentuale riguarda coloro che possonoda remoto come impiegati e manager, si tratta di una percentuale non trascurabile. Dalle figure più junior fino ai dirigenti, il lavoro sta diventando quindi una prassi consolidata anche durante i momenti di pausa. Se da una parte questo denota un gran senso del dovere e vicinanza all’azienda, dall’altra il rischio che diventi una costrizione in grado di demotivare sul lungo periodo i collaboratori è molto alto.