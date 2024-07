Juventus Huijsen ufficiale al Bournemouth | ora la stretta finale per Todibo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-30 19:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Termina, dunque, dopo 3 anni la sua avventura in bianconero, iniziata nell’estate del 2021 quando è arrivato alladal Malaga. Dopo una brevissima, ma quanto mai positiva parentesi in Under 17 (nella stagione 2021/2022), con annesse le prime convocazioni da sotto età in Primavera,ha letteralmente spiccato il volo. Nell’annata 2022/2023 ha collezionato 40 presenze tra Under 19 e Next Gen, trovando per dieci volte la via del gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui, poi, anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka e proprio queste ultime due gare sono state il primo vero contatto con “i grandi”.