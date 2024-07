Festa della Famiglia tra colori e costumi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche la 41esima edizionedi Castelferretti, conclusa domenica sera, è stata un successo. In centinaia si sono riversati in piazza per la cena sotto le stelle e lo spettacolo acrobatico e di luciEvolutionart, l’esibizione di tamburini, sbandieratori e chiarine. Una grande partecipazione era stata riscontrata in tutta la settimana, specie sabato per il Palio dei Ronchi, che ha visto primeggiare Montedomini sugli altri rioni, dopo una serie di sfide entusiasmanti. Venerdì, invece, avevano duellato, in una prima volta storica, i piccoli castelfrettesi negli spazi dell’oratorio. In questo caso a prevalere era stato il rione del Fosso. In programma anche le commedie dialettali, giovedì, mentre mercoledì scorso la caccia al tesoro ha radunato tanti bambini nelle vie del paese.