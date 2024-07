FdI batte il Pd sugli aiuti ai poveri extracomunitari Una prova

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dal Lussemburgo arriva una sentenza su cui la cosiddetta sinistra riformista dovrebbe riflettere a fondo. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che è illegittimo il requisito di dieci anni di residenza in Italia, gli ultimi due dei quali continuativi, per accedere al Reddito di cittadinanza (Rdc): “Costituisce una discriminazione indiretta” nei confronti degli stranieri. E, per giunta, anche la sanzione penale per le false dichiarazioni sul requisito della residenza è illegittima. La sentenza analizza il caso di due cittadine “soggiornanti di lungo periodo” imputate per aver dichiarato il falso nella domanda per il Rdc e per aver indebitamente percepito negli anni circa tre mila euro a testa.