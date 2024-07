Far pagare i turisti extra Ue per combattere le lunghe liste d’attesa e il sovraffollamento dei pronto soccorso | la delibera della Toscana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Così come gli italiani in viaggio negli Stati Uniti sono obbligati a comprare un’assicurazione, d’ora in avanti iche provengono da fuori dell’Unione Europea dovrannoper accedere alle prestazioni sanitarie in. È l’idea del governatore Eugenio Giani per abbattere leildeie rimpinguare i conti. Sì perché, una volta applicato il provvedimento, si stima che possano entrare nelle casse toscane fino a 15 milioni in più all’anno. E visto che il governo non ha assegnato fondi aggiuntivi, la Regione deve trovare i soldi da qualche altra parte. “La possibilità di spendere, in deroga, le risorse assegnate all’interno del fondo sanitario si esauriranno probabilmente entro ottobre”, fa sapere lo stesso Giani.