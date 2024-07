Eccellenza Alma Juventus Fano ammessa al campionato Jesina in Promozione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Comitato diviso, ma la decisione è ufficiale. Ora si attendono, se non saranno state solo chiacchiere, le reazioni delle direttamente interessate e soprattutto dellaJESI, 31 luglio 2024 – Dopo tanto clamore, per nulla, il Comitato Marche della Figc ha accettato la domanda a partecipare aldi, come suo diritto dopo la retrocressione dalla serie D, dell’. Evidentemente le argomentazioni presentate dal club granata hanno ritrovato ricontro positivo presso l’ufficio legale della Figc nazionale che ha trasmesso il proprio parere al presidente Panichi che lo aveva richiesto e che il Comitato, a maggioranza, poco fa, ha ratificato. Adessom sarà anche curioso conoscere su quali argomentazioni si è basato il parere dell’ufficio legale romano. Rinviata la composizione dei due giorni di