È legge la riforma dell’istruzione tecnico-professionale Le opposizioni | Privatizzano anche la scuola ora al sevizio delle imprese

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La. Dopo l’approvazione in Senato dello scorso 31 gennaio, il testo ha avuto il via liberadalla Camera, con 127 sì, 97 no e 19 astenuti. Il provvedimento del ministro, Giuseppe Valditara, ha come obiettivo una “contaminazione traed enti territoriali”. Ma per lee i sindacati è un provvedimento “assurdo”, che mira a “privatizzarela” e far diventare l’istruzione un “subalterna al mondo”. Le polemiche erano iniziate già durante la discussione in Aula, quando i deputati dell’opposizione hanno puntato il dito sul disegno diche, facendo riferimento all’educazione dei ragazzi, utilizza il termine “addestrare“. Il ministro, in risposta, ha sfoderato la Treccani a Montecitorio: “Significa preparare, istruire, impratichire“.