Champions League 2024 2025 i risultati | avanti Bodo Glimt e Dinamo Kiev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nuova giornata di gare nel secondo turno di qualificazione della prossima. Ilbatte 3-1 il RFS e si qualifica per il turno successivo, dove sfiderà il Jagiellonia, che ha superato il Panevezys per 3-1 in questa gara di ritorno.anche il Midjylland, che ha eliminato il Santa Coloma. Il FCSB supera il Maccabi Tel Aviv e prenota la sfida allo Sparta Praga. Vittoria dominante dellache in Serbia travolge 3-0 il Partizan e si qualifica per il terzo turno, dove affronterà il Rangers nel percorso piazzate. Di seguito ecco tutti idi mercoledì 31 luglio. Mercoledì 31 luglio ore 19.00 – RFS-(q) 1-3 (14? Ikaunieks, 40? rig. Hauge, 82? Saltnes, 88? Hogh) ore 19.15 – Midtjylland (q)-UE Santa Coloma 1-0 (72? Osorio) ore 20.00 – Maccabi Tel Aviv-FCSB (q) 0-1 (90? Baeten) ore 20.