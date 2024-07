Calenda Azione | Tanti auguri a Schlein e al campo largo Noi restiamo al centro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Commentando l’ultima mossa dell’ex gemello del Terzo polo, Carlo, leader di, opta per il sarcasmo: "Pensavo di essere l’ultimo ’pirla’ che si era fidato di Renzi, non ero l’ultimo e questo mi rassicura dal punto di vista psicologico. L’unica cosa che mi sento di dire è in bocca al lupo a Elly". Di un po’ di fortuna si direbbe che ha bisogno anche lei: fino a quando prevede che resterà solo soletto al? "Fino a quando sarà utile per il Paese. Lo scontro perenne fradestra esinistra non porta da nessuna parte. È finzione teatrale: sepensasse che La Russa è un fascista, non lo prenderebbe certo a pacche sulle spalle nella partita del cuore. La politica in Italia è diventa uno spettacolo che serve per far dimenticare agli elettori i problemi concreti". Eppure gli elettori sembrano reclamare proprio il ritorno al bipolarismo.