Calciomercato Rabiot saluta la Juventus | Grazie di tutto E’ vicino al Manchester United

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto. Arrivederci e buona fortuna". Con queste parole, postate sul suo profilo Instagram, Adrien Rabiot ha detto addio alla Juventus. Il centrocampista francese non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza e nel suo futuro, verosimilmente, ci sarà la Premier League. Accostato a tanti club inglesi, secondo CaughtOffside sarebbe il Manchester United la squadra più avanti nella corsa al calciatore. I Red Devils hanno già contattato la mamma-agente e sperano di convincere Rabiot con una proposta da circa 9 milioni a stagione più un bonus alla firma.